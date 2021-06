Desafio UX Unicórnio

Projeto desenvolvido para o Desafio do UX Unicórnio, com foco na solução para a escassez de profissionais qualificados para atender as empresas que buscam melhorar seus produtos, trazendo mais qualidade e que proporcionem uma boa experiência aos usuários nos dias de hoje, não só no mercado nacional como no internacional.

Link para o projeto completo:

https://www.behance.net/gallery/118862765/Desafio-UX-Unicornio