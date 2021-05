Mémoires autour du ballon rond - Magazine Mémoires autour du ballon rond (03)

Le football est un sport qui soulève les foules autant qu'il déchaîne les passions... et les critiques. Prenant la forme d'un magazine à l'instar des grands magazines sportifs, ce projet s’articule autour de moments forts vécus par des supporters et des non-supporters qui oscillent entre spectacle et indignation, victoire héroïque et défaite tragique, popularité et inégalités, etc. À travers une série d'entretiens, l'ouvrage mêle textes, photographies et formes simples évoquant le terrain de football. S'inspirant du livre d'artiste, ce parcours éditorial jongle d’obstacles à obstacles entre souvenirs mémorables et révolte sociale allant au-delà du simple rectangle vert.

Saint-Denis, France

2020

