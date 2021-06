Web Development Studio Website

Desenvolvimento de website responsivo para agência web utilizando o WordPress como CMS.

Principais tarefas no projeto:

- Descoberta, pesquisa, design;

- Transformação de protótipo em site WordPress;

- Integração entre os formulários de contato e o Mailchimp para gerenciamento de leads e e-mail marketing;

- Integração com click to chat para contato via WhatsApp;

- Otimizações de segurança e velocidade de carregamento.