Leaderboard | Daily UI | Day 19

your feedback is valuable :)

You can check my other google related designs here

1. YouTube Popup: https://dribbble.com/shots/15575416-Pop-Up-Daily-UI-Day-16?utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Pop%20Up%20%7C%20Daily%20UI%20%7C%20Day%2016&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Pop%20Up%20%7C%20Daily%20UI%20%7C%20Day%2016&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Pop%20Up%20%7C%20Daily%20UI%20%7C%20Day%2016&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Pop%20Up%20%7C%20Daily%20UI%20%7C%20Day%2016&utm_medium=Social_Share

2. Google Hangouts Redesign: https://dribbble.com/shots/15554906-Direct-Messaging-Daily-UI-Day-13?utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Direct%20Messaging%20%7C%20Daily%20UI%20%7C%20Day%2013&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Direct%20Messaging%20%7C%20Daily%20UI%20%7C%20Day%2013&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Direct%20Messaging%20%7C%20Daily%20UI%20%7C%20Day%2013&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Direct%20Messaging%20%7C%20Daily%20UI%20%7C%20Day%2013&utm_medium=Social_Share

3. Google Dialer: https://dribbble.com/shots/15490538-Icon-Design-Daily-UI-Day-5?utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Icon%20Design%20%7C%20%20Daily%20UI%20%7C%20%20Day%205&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Icon%20Design%20%7C%20%20Daily%20UI%20%7C%20%20Day%205&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Icon%20Design%20%7C%20%20Daily%20UI%20%7C%20%20Day%205&utm_medium=Social_Share&utm_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=keysangyonthan&utm_content=Icon%20Design%20%7C%20%20Daily%20UI%20%7C%20%20Day%205&utm_medium=Social_Share