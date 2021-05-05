Юлия Холина

Дизайн капсульной коллекции для ЕВРО 2020

Юлия Холина
Юлия Холина
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Дизайн капсульной коллекции для ЕВРО 2020 uefa euro 2020 uefa euro 2020 branding design
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Разработка концепции коллекции
КОНКУРС ЕВРО 2020
Цель: Создать капсульную коллекцию ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Разработать дизайн атрибутики болельщика нового поколения, где соединятся мода, искусство и футбол.

Целевая аудитория — молодые люди 18-35 лет, которые считают себя активными и / или умеренно активными футбольными болельщиками.
Активные болельщики интересуются футболом и являются постоянными посетителями футбольных матчей на стадионах.
Умеренные болельщики предпочитают смотреть футбол по телевизору дома и периодически посещают футбольные матчи.

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Posted on May 5, 2021
Юлия Холина
Юлия Холина

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