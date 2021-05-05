Дизайн капсульной коллекции для ЕВРО 2020

Разработка концепции коллекции

КОНКУРС ЕВРО 2020

Цель: Создать капсульную коллекцию ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Разработать дизайн атрибутики болельщика нового поколения, где соединятся мода, искусство и футбол.

Целевая аудитория — молодые люди 18-35 лет, которые считают себя активными и / или умеренно активными футбольными болельщиками.

Активные болельщики интересуются футболом и являются постоянными посетителями футбольных матчей на стадионах.

Умеренные болельщики предпочитают смотреть футбол по телевизору дома и периодически посещают футбольные матчи.