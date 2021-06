Quintessence Paris - Mise en scène photographique pour les bougies Quintessence Paris

Projet complet sur Behance : https://www.behance.net/gallery/118513477/Quintessence-Paris

Cette entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de bougies parfumées pour l'univers du luxe a pris ses quartiers dans la ville lumière. Prônant l'élégance et un certain raffinement, ses bougies aux senteurs singulières célèbrent l'art de vivre à la française en accompagnant quiconque dans un voyage olfactif empreint de souvenirs. Avec la marque Quintessence Paris, j'ai contribué à la réalisation de produits sur-mesure en répondant aux attentes et aux critères esthétiques de ses prestataires par l'élaboration de contenus qui correspondent à leurs valeurs et à leurs ambitions.

Paris, France

2019

