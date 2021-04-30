Uzay Design

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Kutlu Olsun.

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Uzay Design
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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Tüm emektarlar Ustalar, Öğretmenler, Anneler, Babalar, İşçiler, Çıraklar emeği ile bir şeyler başarmaya çalışanlar için kutlu olsun. Emeğimizin görmezden gelinmediği, herkesin emeğinin karşılığını aldığı, işçilerin ölmediği bir Dünya istiyoruz.

Çok param olduğu için iyi maaş veriyor değilim; aksine iyi maaş verdiğim için çok para kazanıyorum..

Robert Bosch

www.uzaydesign.com

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Posted on Apr 30, 2021
Uzay Design
Uzay Design

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