1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Kutlu Olsun.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Tüm emektarlar Ustalar, Öğretmenler, Anneler, Babalar, İşçiler, Çıraklar emeği ile bir şeyler başarmaya çalışanlar için kutlu olsun. Emeğimizin görmezden gelinmediği, herkesin emeğinin karşılığını aldığı, işçilerin ölmediği bir Dünya istiyoruz.

Çok param olduğu için iyi maaş veriyor değilim; aksine iyi maaş verdiğim için çok para kazanıyorum..

Robert Bosch

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