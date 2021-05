Agile event booth - Objective Solutions

A Objective Solutions Ă© uma empresa de desenvolvimento de software brasileira com proporçÔes multinacionais que Ă© referĂȘncia na cultura de metodologias ĂĄgeis.

Em 2018, ela foi patrocinadora gold do Agile Brazil, que Ă© a maior conferĂȘncia de mĂ©todos ĂĄgeis do paĂ­s, juntamente de grandes companhias como o Pagseguro e a ThoughtWorks.

A minha missão então foi, dentro das possibilidades que existiam de espaço e estrutura, criar e projetar o estande físico que seria produzido para a presença da Objective Solutions no evento.

O desafio era: como a empresa Ă© uma das maiores referĂȘncias em agile e tambĂ©m uma das disseminadoras da metodologia no Brasil, a ideia era que o estande consolidasse todos esses pontos e os traduzisse em um conceito, que viria a ser desdobrado por uma agĂȘncia de publicidade que criaria as comunicaçÔes para a empresa.

O motivo pelo qual eu assumi este trabalho foi justamente por conta do meu modelo mental como UX: apesar de não estarmos falando de um produto nem de nada digital, a cultura da empresa só poderia ser traduzida através de um exercício de investigação com aqueles que eram os "usuårios" aqui: os colaboradores da empresa, que trabalhavam com metodologias ågeis.

Tive a oportunidade de conversar com diversos colaboradores e o conceito que pude extrair ao fim estava relacionado com o formato de trabalho da própria equipe: a ideia de que a metodologia ser o que os faziam avançar rapidamente com os projetos e não o excesso de horas investidas dos colaboradores.

Conceitualmente, traduzi isso em um energético. A metodologia assume aqui o papel de um hack que faz os colaboradores avançar mais rapidamente com os projetos, assim como o energético faria (nesse caso, ele o faria permitindo que os colaboradores trabalhassem mais horas do dia, o que não é o caso).