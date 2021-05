Les faces cachées de Bordeaux présentent les aspects cachées de cette ville tout en suivant la ligne directrice des portraits, en passant par les mascarons, le street art ou encore l'histoire oublié des Bassins de Lumières.

Nous avons visé un utilisateur entre 20 et 35 ans, connaissant déjà la ville ou voulant en savoir plus sur cette ville. Après avoir fait des recherches utilisateur et partager un questionnaire, nous avons analysées les réponses afin de faire des fiches persona et des cartes d’empathie. Nous avons ensuite travaillé avec Figma pour l'élaboration de la maquette.

La charte graphique est basée sur deux notions à l’image de Bordeaux, élégance et modernité.

Nous avons opté pour du bleu et du marron qui apportent une ambiance presque historique. Le bleu connote la sérénité, le sérieux et la paix. Tandis que le marron aura plutôt une signification calme, neutre et douce.

Pour contraster avec ces fortes couleurs, un rose très clair viendra se poser dans le fond. Enfin un noir/gris anthracite servira pour les textes ainsi que pour les interactions.