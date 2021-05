Here with you est une web app qui a pour objectif de faciliter l'implication des usagés dans une cause.

Nous avons développer ce concept dans le but de répondre à la problématique des personnes souffrant d'isolement, situation renforcé par l'épidémie et l'approche des fêtes de fin d'années, en parallèle de plus en plus de gens se sente concerné par des problèmes sociaux, alors notre objectif était de réunir les aidant et les aidé.

Après avoir réalisé une recherche utilisateur nous avons déterminé ce que nous devions mettre en avant dans ce projet : permettre au personne d'accéder plus facilement aux associations près de chez eux, de mettre en avant certaine cagnotte mais aussi de proposé aux usagés des gestes simple et rapide pour lutter contre l'isolement.

Pour la maquette nous avons utilisé Figma. Une attention particulière à été porté sur l'accessibilité du site, un bon contraste, une typographie sans sérif et de taille suffisante, un design aéré et simple. La charte graphique du site se veux douce et rassurante. Une catégorie du site rappel l'esprit de noël pour être en adéquation avec cette période de l'année.