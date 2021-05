Concept de site pour le musée de l'imprimerie

La refonte du site du musée de l'imprimerie et de la communication graphique de Bordeaux est un projet de groupe réaliser dans le cadre de ma formation.

L'objectif étant de rendre celui ci plus accessible et moderne.

Après avoir analyser le site d'origine, déterminer les informations importantes et les avoir hiérarchiser nous avons définit les différentes partit de cette refonte.

La maquette a été réaliser avec Adobe XD. Notre charte graphique s'appuie sur celle créer quelques années plus tôt pour le musée et avait ainsi permis la rénovation des locaux. Les couleurs chaudes et sombre apporte donc sobriété et élégance, et la typographie sans sérif donne un aspect moderne en accord avec la nouvelle image du musée.