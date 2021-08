Infographic Design "Psychology of Market Cycle"

Hi,

This design of "Psychology of Market Cycle" infographic that designed for Bitcoinplusss.com.

Designed in Powerpoint (:

سلام به همگی،

طرح پیش‌رو مربوط میشه به اینفوگرافیک نمودار "روانشناسی چرخه بازارهای مالی" که برای تیم بیت‌کوین‌پلاس طراحی شده.

امیدوارم به کارتون بیاد.