An inspirational webshop with African vibes

ALGO-RITME profileert zich als de Rolls Royce onder de spirulina. Dat moet zich uiteraard ook vertalen in de look & feel. Daarnaast was er ook een hoofdrol weggelegd voor de content. We bouwden een webshop die beide werelden naadloos integreerd. Er werd extra aandacht besteed aan contentdistributie en conversie, uiteraard zonder aan design in te boeten.

We staken alles in een speels, Afrikaans jasje op basis van de bestaande productverpakking. Het design werd doorgetrokken tot in de kleinste details: van een animatie in het logo tot een volledig custom gestijlde bevestigingsmail. Met daarin steeds de Volta-rivier en Afrikaanse prints centraal. Voel je het ritme al een beetje?

Take a look https://www.algo-ritme.com/en