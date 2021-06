NAMSBORG - Branding - Packaging - Illustration

https://www.livstudio.fr/projet/namsborg/

Fondée en 2020, Namsborg est une micro-brasserie artisanale (production inférieure à 1 000 hL /an). Basée aux abords de Nantes, son nom est celui de la ville, quand celle-ci fut conquise et renommée par Ragenold chef des vikings en l’an 919. Amoureux de l’ère viking et de la bière, l’idée originale derrière cette brasserie est de réaliser une cervoise identique (ou presque) à celle de nos ancêtres, avec les mêmes méthodes de fabrication.