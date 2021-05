Personal Wallet and Banking Dashboard User Interface Concept

Hello Everyone

Here comes the design for today. This design is a concept dashboard for personal wallet and banking dashboard. It includes credit cards, recent transaction and earning summary for each wallet. It also includes some key actions that user can perform in the dashboard. I tried to use some bright colors to make it look little bit different and interesting.

----

Всем привет

А вот и дизайн на сегодня. Этот дизайн представляет собой концептуальную панель инструментов для личного кошелька и банковской панели. Он включает кредитные карты, последние транзакции и сводку доходов для каждого кошелька. Он также включает в себя некоторые ключевые действия, которые пользователь может выполнять на панели инструментов. Я постарался использовать несколько ярких цветов, чтобы он выглядел немного по-другому и интересно.

---

大家好

這是今天的設計。 此設計是用於個人錢包和銀行業務儀表板的概念儀表板。 它包括信用卡,每個錢包的最近交易和收入摘要。 它還包括用戶可以在儀表板中執行的一些關鍵操作。 我嘗試使用一些鮮豔的顏色使它看起來有點不同且有趣。

