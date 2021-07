The Ikea Effect - Behaviorism 🧠

The Ikea Effect is a cognitive bias in which people have a perceived higher value for something they’ve invested time in, or have created themselves.

