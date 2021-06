LIV STUDIO - Branding - Illustration - UX/UI Design - Motion

Le site :

https://www.livstudio.fr/

Le projet : https://www.behance.net/gallery/113315791/Liv-Studio

LIV STUDIO

En 2020, et après 12 ans d'expérience en agences, j'ai décidé de me lancer dans l'entreprenariat en fondant le studio graphique LIV STUDIO.

Pour cela il m'a fallu créer toute une identité visuelle, un site internet, des cartes de visites et alimenter mes réseaux sociaux. "Liv" veut dire "couleur" en breton, ma région d'origine. J'ai donc voulu créer une identité forte, colorée et décalée... bref une identité à mon image ! Comme je suis également illustratrice, j'ai voulu placer l'illustration au coeur de ma communication. Celle-ci est animée afin de donner du dynamisme et de la modernité à mon site internet.

N'hésitez pas à le visiter sur www.livstudio.fr