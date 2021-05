Talent Recruitment Platform - Product Design

Hello dribbblers!

Today I want to share a product design that I made for TalentLink from Asamblo, it is a powerful talent recruitment platform that makes hiring easier.

The client gets new candidates from their recruiters. They will be allowed to select which of them should be contacted to proceed to the next phase.

This project required my Product Design skills, to create an innovative and functional product from ZERO applying the most advanced UI UX techniques.

Services offered:

- Product Design

- 25-screen UI design

- User experience design

---------------------------------------------------SPANISH

Hola dribbblers!

Hoy les quiero compartir un diseño de producto que hice para TalentLink desde Asamblo, se trata de una potente plataforma de reclutamiento de talentos que facilita la contratación.

El cliente obtiene nuevos candidatos de sus reclutadores. Se les permitirá seleccionar cuál de ellos debe contactarse para pasar a la siguiente fase.

Este proyecto requirió de mis habilidades de Product Design, para crear un producto innovador y funcional desde ZERO aplicando las más avanzadas técnicas de UI UX.

Servicios ofrecidos:

- Product Design

- Diseño UI de 25 pantallas

- Diseño de experiencia de usuario

