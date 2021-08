Product Designer

Job Details

Sobre a vaga:

Estar no time da Toro Investimentos é ser parte de uma das maiores Fintechs de investimento do mundo. É a oportunidade de trabalhar em uma equipe que, com o espírito jovem e muita ambição, está criando uma revolução que vai mudar a forma com que as pessoas lidam com seu próprio dinheiro.

Onde entra o Designer de Produto nesse universo? Por ser uma empresa que usa a tecnologia para mudar o mundo das finanças, o desenvolvimento de interfaces amigáveis ao usuário está no centro das principais atividades da Toro. Tudo isso é essencial para criar a melhor experiência digital de investimentos do mundo.





Dia a dia:

O Designer de Produto terá a responsabilidade de criar conceitos e design de interfaces inteligentes, simples e eficazes. Deverá ter extrema facilidade de comunicação e vivência com pesquisa, prototipação, planejamento e testes com o usuário. Ah, e como somos uma equipe de produto com foco em dados, saber como mensurar os objetivos do produto é parte importantíssima do pacote.





Requisitos:

Graduação em Design ou cursos afins;

Vivência prévia com desenvolvimento de produtos digitais;

Experiência com metodologias ágeis (Scrum / Kanban);

Capacidade de estruturar conceitos e problemas para gerenciar projetos desde a concepção até a proposta de solução;

Experiência em comunicação de ideias e apresentações é desejável.





Benefícios:

Plano de Saúde sem co-participação e Plano Odontológico;

Convênio Farmácia;

Auxílio Psicológico para você e extensivo aos seus dependentes (pais, irmãos, o seu cônjuge e filhos);

Day off de aniversário;

Bônus por desempenho;

Gympass;

Sem Dress Code;

Vale Alimentação/Refeição no valor de R$ 33,74 (por 22 dias fixos por mês);

Seguro de Vida;

Parceria para curso de Inglês;

Flexibilidade de Horário;

Cultura de Home Office;

Vale transporte para quem tiver necessidade.





Carga horária de 40 horas semanais, de segunda a sexta.

Importante: Todas as nossas vagas são direcionadas também a PCDs.