Job Details

Ben jij een Digital Designer die het uiterste van zichzelf vergt? Zou je het fijn vinden als jouw ontwerpwerk een design award oplevert en past een opdrachtgever die daar naar streeft bij jou? Lees dan verder!

Onze opdrachtgever is een compacte (20+ medewerkers) brand experience agency uit Amsterdam die zich voornamelijk bezighoudt met het ontwikkelen van brand experience platformen voor grote organisaties uit de evenementen-, sport- en cultuurbranche.

Tasks

Deze vacature is voor een Medior rol. Er is ook een vacature voor een Senior Digital Designer bij deze agency, je vindt hem op de foundux .nl site.

Als Mr Digital Designer ga je bij deze agency met name bezig houden met het vormgeven van stijlvolle omni-channel communicatieplatforms waarbij de beleving centraal staat.

Denk aan overkoepelende organisaties welke je via verschillende kanalen op de hoogte houden omtrent events in het verleden en de toekomst van verschillende aanbieders, zowel via de site als via andere kanalen. Waarbij je tevens de gelegenheid krijgt om bijvoorbeeld tickets te kopen.

Omdat de platformen zo breed zijn dat ze alle aspecten van de organisatie raken opereer je vaak op het snijvlak van strategie, brand en design.

We zoeken daarom een conceptueel en grafisch sterke Digital Designer die ervaring heeft met het ontwerpen van digital experiences en graag strategisch meedenkt.

Requirements

Wat jij meebrengt

3+ jaar ervaring als Digital of Visual Designer bij een agency

HBO -Werk- en denkniveau

Jij hebt

Ervaring met het ontwerpen van digital experiences

Ervaring met het vormgeven van websites en apps

Ervaring met moderne design tools als Figma, Sketch en Adobe Creative Suite

Ervaring met het ontwikkelen van prototypes

Daarnaast herken jij je hier in

Je bent een kei in het visualiseren van concepten en ideeën

Je hebt een sterk portfolio

Je bent communicatief sterk zowel in het Nederlands als in het Engels

Je bent vloeiend in zowel de Nederlandse als de Engelse taal

Pre's

Ervaring met agile werken, bijvoorbeeld Scrum

Enige kennis op het gebied van development

Benefits

Interessante opdrachtgevers De opdrachtgevers zitten in de evenement-, cultuur-, sportwereld. Stuk voor stuk inspirerende merken om voor te werken.

Ambitieuze agency Deze agency is zeer ambitieus als het op de kwaliteit van hun werk aankomt. De agency heeft meerdere design awards in de wacht gesleept.

Award winning is uitgangspunt Voor elk ontwerptraject is award winning design het uitgangspunt. Je krijgt hier de ruimte voor en wordt er actief op gecoacht.

Gave ontwerpopdrachten waarbij het maximale van je verwacht wordt

Leuke werklocatie in Amsterdam

Gedreven collega’s die voor het beste resultaat gaan

Team

Je komt te werken in een team van ongeveer 20 designers, developers en strategie specialisten. De agency deelt het pand met een zusterbedrijf dat zich op social richt waar veel mee wordt samengewerkt.

Vragen?

Lijkt je dit een interessante vacature? Solliciteer dan direct of neem gerust even contact met ons op als je vragen hebt - bijvoorbeeld om te horen om welke agency het gaat, we kijken er naar uit. Als je onze contactgegevens niet kunt vinden bezoek dan de foundux .nl site.

** This company is only open to candidates living in the Netherlands sorry **