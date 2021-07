Job Details

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un(e) Designer UI/UX (temps plein - Permanent).

Voici, les rôles/responsabilités chez PlanetHoster :

Participer à l'élaboration d'interfaces, applications web et nouvelles fonctionnalités (web design, charte graphique, wireframe, UX/UI)

Concevoir une expérience utilisateur simple / savoir rendre simple et accessible un produit complexe par nature

Mener des tests utilisateurs réguliers en collaboration avec les développeurs

Suivi de l’intégration des maquettes et validation des animations avec les développeurs

En veille constante afin d’apporter de nouvelles idées dans l’amélioration de nos interfaces ainsi que dans l’expérience utilisateur

Concevoir des éléments visuels promotionnels (Goodies, print)

Être créatif et innovateur

Émettre des recommandations

Être alaise avec des échéances serrées

Compétences techniques

Bonne connaissance de Adobe Creative Suite

Bonne connaissance de Adobe XD ou Sketch

Expérience en gestion de projet

Expérience en conception graphique

Compétences humaines

Être organisé

Avoir le sens des priorités

Avoir un bon esprit d'équipe

Capacité de communiquer ses idées

Atouts

Connaissance en HTML, CSS, etc

Connaissance en hébergement web

Connaissance de JIRA

Connaissance en animations / motion design

Ce que nous offrons de différent

Bonis pour les certifications

Formation payée (Université, etc)

Remboursement 25-50 % de frais pour cellulaire, matériel informatique, etc

Environnement de travail détendu

Équipe amicale

Direction flexible et à l'écoute

Bureau à Laval pour éviter le trafic - Gagner du temps pour vous

Activité de groupe

Café, thé, espresso

Choix d'horaire/flexibilité

Assistance médicale 24/7

À propos de PlanetHoster

PlanetHoster est une société d’hébergement web, d’enregistrement de noms de domaine et de solutions Internet. La société possède son propre réseau IP redondant. Elle sert plus de 60 000 clients à l’aide de son infrastructure cloud hybride distribuée sur ses installations à Montréal, Canada et à Paris, France. Les DNS Anycast et Anti-DDoS de PlanetHoster servent plus de 100 000 sites web en Amérique du Nord et en Europe. La société est entièrement propriétaire de ses infrastructures à travers le monde. L'accréditation ICANN s’ajoute aux accréditations provenant de l’ACEI, l’Afnic, Dnsbe, Dnslu, l’Eurid, Ldns et Switch. La société se spécialise en solutions clés en main. L’équipe expérimentée de professionnels en hébergement web s’engage à offrir un service haut de gamme à ses clients.

______________________________________________________________________________





Job Description

We are looking for a Designer UI/UX (Full time - Permanent).

Here are the roles/responsibilities at PlanetHoster:

Participate in the development of interfaces, web applications and new features (web design, graphic design, wireframe, UX/UI)

Design a simple user experience / make a complex product simple and accessible

Conduct regular user testing in collaboration with developers

Continuously monitor and bring new ideas to improve our interfaces and the user experience

Design promotional visual elements (goodies, print)

Be creative and innovative

Make recommendations

Be comfortable with tight deadlines

Technical skills

Good knowledge of Adobe Creative Suite

Good knowledge of Adobe XD or Sketch

Experience in project management

Experience in graphic design

Human Skills

Have a sense of priorities

Have a good team spirit

Ability to communicate ideas

Asset

Knowledge of HTML, CSS, etc.

Knowledge of web hosting

Knowledge of JIRA

Knowledge in animation / motion design

What we offer

Relaxed working environment

Friendly team

Executive flexible and open to new ideas

Office in Laval to avoid traffic - Gain more time for you

Group activities

Coffee, tea, espresso

Reimbursement of university fees or training

25% refund, cell phone

50% refund for work accessories (the purchase will remain your property)

Choice of schedule/flexibility

24/7 medical assistance

About us

PlanetHoster provides web hosting, domain name registration and web solutions. We have our own redundant IP network to ensure all hosted sites and servers remain available at all times. We serve more than 60,000 customers using our hybrid cloud infrastructure, which is distributed over our facilities in Montreal, Canada and Paris, France. We proudly serve more than 100,000 websites in North America and Europe using state-of-the-art technology including Anti-DDOS protection and Anycast DNS for redundancy. PlanetHoster wholly owns its infrastructure worldwide. Our accreditation with ICANN adds to our growing list of accreditations, including those of CIRA, AFNIC, Dnsbe, Dnslu, Eurid, ldns and Switch. We specialize in turnkey solutions, and our experienced team of web hosting professionals is committed to providing high quality service to our clients.