Wil jij ontwerpen voor 1,3 miljoen blije klanten? Bij Kaartje2go kan het! We zoeken een enthousiaste en creatieve Visual Designer die zichzelf continu uitdaagt om marketing campagnes te ontwerpen en ons ondersteunt bij alle externe uitingen van Kaartje2go.

Jouw rol

Als Visual Designer bij Kaartje2go werk je mee aan alle visuele marketinguitingen. Samen met je Visual Designer collega’s en een team van gedreven marketing specialisten ben je wekelijks bezig leuke en effectieve acties en campagnes op te zetten die passen bij belangrijke momenten in het leven van onze klanten. Of het een social campagne rondom Kerst is, een getargete e-mail voor geboortekaartjes klanten of een prikkelende Instagrampost; jij draait je hand er niet voor om.

In het kort help je ons beter te maken met het volgende:

Het maken van marketing uitingen (social, e-mail en website)

In teamverband sparren over leuke campagnes.

Met alle Kaartje2go designers gezamenlijk sparren over de laatste design trends

Wie ben jij?

Ontwerpen is jouw passie en je hebt een opleiding (bij voorkeur hbo) gevolgd tot designer of vormgever

Je bent vertrouwd met Adobe Creative Suite (o.a. InDesign, Photoshop en Illustrator). Ervaring met Sketch, webdesign en productfotografie is een pre

Je kan je goed in verschillende doelgroepen inleven

Goede technische kennis van illustratie, beeldbewerking & typografie en een portfolio die dit bewijst Pixelperfect werken aan online producten en ervaringen

Je bent creatief en kan innoveren

Jouw motto is: Deadline? Kom maar op!

Je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar (maar 40 uur mag ook!)

Je bent leergierig en je daagt jezelf uit om altijd wat moois neer te zetten.

Minimaal 2 jaar werkervaring

Je wilt deel uitmaken van een innovatief en snelgroeiend bedrijf.

Wij bieden

Een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden

Een verantwoordelijke, zelfstandige functie in een jong bedrijf met gemotiveerde maar vooral leuke collega’s (onze eigen mening)

Een snelle MacBook

Meedenken over de ontwikkeling van design bij Kaartje2go

Een supermooie werkplek met sta- & zitbureaus, stilteruimtes en loungehoeken

Een informele en innovatieve sfeer in een prettige werkomgeving; Een prachtig kantoor in hartje Zwolle aan het park en op steenworp afstand van het centrum

Mogelijkheden en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen

Alles wat je nodig hebt om goed te kunnen (thuis)-werken

En dit zijn wij

Wij zijn Kaartje2go. Onze naam zegt het al: wij maken kaarten. Nou ja, eigenlijk maken onze klanten de kaarten en wij helpen ze er een handje mee. We bestaan sinds 2006 en we hebben nu een team van meer dan 60 enthousiaste en gedreven medewerkers en ontvingen vorig jaar 10 miljoen bezoekers op onze websites in Nederland, België én Duitsland. We hebben een vriendelijke en open cultuur, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. We zijn flexibel en altijd scherp op onze kwaliteit en klanttevredenheid. Alles draait bij ons om plezier, want wij worden blij van blije klanten!

Ben jij de geschikte kandidaat? Stuur ons dan een eigen ontwerp in de style van Kaartje2go toe! Daarbij ontvangen we ook graag je motivatie, cv en portfolio/recent werk (must have!) Je kunt dit opsturen aan plezier@kaartje2go.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.