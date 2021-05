Design Brief

I need to make a website like:

https://safemoon.net

But with a little bit more animation like:

https://www.goliathentertainment.com/

https://www.squadeasy.com/en/

https://pizza-burger.webflow.io/

https://pokemon-nft.webflow.io/

https://tricks-locomotive.webflow.io/

Background:

https://uxblon.de/about.html

Roadmap:

https://www.visagesdurhone.com/

https://www.jazakvoda.rs/

https://www.vonheldenundgestalten.de/