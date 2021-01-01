Freelance Brand & Graphic Designers in Antalya, Turkey for Hire

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Marka Works Branding Agency

Marka Works Branding Agency

Agency

Antalya, Turkey

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Emre Toksan

Emre Toksan

Antalya

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Specialties

  • Brand / Graphic Design

    9+ years

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Demet Kural

Demet Kural

Antalya, Turkey

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Specialties

  • Animation

    9+ years

Skills

  • 2d animation
  • 3d animation
  • adobe illustrator
  • character design
  • drawing
  • editorial design
  • flat design
  • game design
  • icon
  • illustration
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Arif

Arif

Pro

Antalya

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Specialties

  • UI / Visual Design

    6–8 years

Skills

  • interaction design
  • product design
  • user interface (ui)
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