Creative Directors in Riyadh, Saudi Arabia for hire
Find the world’s best creative directors in Riyadh, Saudi Arabia on Dribbble – the largest independent community for digital designers.
Ibrahim Rady
Riyadh - Saudi Arabia • $<50k (USD)
About Ibrahim Rady
I'm Ibrahim Abd El Rady , 28 years old , Graphic Designer ,
. I dream to be a Creative Designer , I believe in myself and my ability so I’ll do it
Work History
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Graphic Designer @ Snapchat
2018 – Present
Specialties
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Brand / Graphic Design
Skills
- branding
- calligraphy
- desing
- graphic design
- identity and branding
- logo
- typography
Anuar Amirrudin
Riyadh, Saudi Arabia • $60-70k (USD)
About Anuar Amirrudin
Passionate in anything creative, specialize in digital illustration.
Work History
-
Learning Operation Manager @ Maybank Group
2003 - 2013
Specialties
-
Brand / Graphic Design
9+ years
Education
-
Multimedia University
Digital Media
2000
Skills
- adobe illustrator
- adobe photoshop
- affinity designer
- affinity photo
- e-learning
- graphic design
- illustration
- instructional design
Jadou DesignPro
Saudi Arabia, Riyadh • $120-130k (USD)
About Jadou Design
Independent Designer from Saudi Arabia.
Specialties
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Brand / Graphic Design
9+ years
Skills
- brand consultancy
- branding
- digital marketer
- front-end web design
- graphic design
- logo desgin
- startup advisory
- ui
- ux
- web design
- web developement