Creative Directors in Riyadh, Saudi Arabia for hire

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Jubayth H Roni

Jubayth H Roni

Riyadh,Saudi Arab $<50k (USD)

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Specialties

  • Brand / Graphic Design

    6–8 years

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Ibrahim Rady

Ibrahim Rady

Riyadh - Saudi Arabia $<50k (USD)

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About Ibrahim Rady

I'm Ibrahim Abd El Rady , 28 years old , Graphic Designer ,
. I dream to be a Creative Designer , I believe in myself and my ability so I’ll do it

Work History

  • Graphic Designer @ Snapchat

    2018 – Present

Specialties

  • Brand / Graphic Design

Skills

  • branding
  • calligraphy
  • desing
  • graphic design
  • identity and branding
  • logo
  • typography
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Anuar Amirrudin

Anuar Amirrudin

Riyadh, Saudi Arabia $60-70k (USD)

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About Anuar Amirrudin

Passionate in anything creative, specialize in digital illustration.

Work History

  • Learning Operation Manager @ Maybank Group

    2003 - 2013

Specialties

  • Brand / Graphic Design

    9+ years

Education

  • Multimedia University

    Digital Media

    2000

Skills

  • adobe illustrator
  • adobe photoshop
  • affinity designer
  • affinity photo
  • e-learning
  • graphic design
  • illustration
  • instructional design
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Jadou Design

Jadou Design

Pro

Saudi Arabia, Riyadh $120-130k (USD)

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About Jadou Design

Independent Designer from Saudi Arabia.

Specialties

  • Brand / Graphic Design

    9+ years

Skills

  • brand consultancy
  • branding
  • digital marketer
  • front-end web design
  • graphic design
  • logo desgin
  • startup advisory
  • ui
  • ux
  • web design
  • web developement
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